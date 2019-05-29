Мировые автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судей
Суды Красноярского края в последнее время стали часто выносить решения о взыскании компенсаций в пользу автовладельцев. Авторы жалобы уверены, что иски о защите прав потребителей являются лишь прикрытием мошенничества
Крупные автоконцерны Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar LandRover обратились в ФСБ России с жалобой на работу российских судов. В заявлении автопроизводителей говорится, что суды Красноярского края в последнее время стали часто выносить решения о взыскании компенсаций в пользу автовладельцев. Авторы жалобы уверены, что иски о защите прав потребителей являются лишь прикрытием мошенничества.
Жалобы на работу краснодарских судей также продублированы в Совет по противодействию коррупции при президенте России, в Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей.
Партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко, представляющий интересы мировых автоконцернов, рассказал РБК, что районные суды Краснодара (Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский) участвуют в мошеннической схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей. Размер компенсаций в несколько раз превышает первоначальную стоимость автомобиля.
Истцы обращаются в краснодарские суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты. Интересы автомобилистов, как правило, представляет «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края». Судебные экспертизы по всем разбирательствам проводят одни и те же специалисты, которые подтверждают сведения о дефектах якобы производственного характера. При этом истцы не являются на проверку качества и не предоставляют транспортные средства.
Суды в свою очередь удовлетворяют требования заявителей на возврат стоимости автомобилей. Ходатайства ответчика судами всегда отклоняются, а жалобы на решение первой инстанции в Краснодарском краевом суде всегда остаются без удовлетворения.
«Подобную схему мы наблюдаем с 2016 года, за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах», - прокомментировала ситуацию начальник юридического отдела компании Hyundai Наталья Моисеева.
Максим Титаренко отметил, что ущерб автопроизводителей за несколько лет составил сотни миллионов рублей, так как через краснодарские суды взыскивают в среднем трехкратный размер стоимости нового автомобиля.