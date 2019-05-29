В России и без того малое количество оправдательных вердиктов судов снизилось на 20%
В России количество оправдательных приговоров по уголовным делам по итогам 2018 года сократилось на 20%. В 2017 году доля оправдательных вердиктов российских судов составляла 0,3% от всех принятых решений, а к концу 2018 года этот показатель снизился до 0,25%
В России количество оправдательных приговоров по уголовным делам по итогам 2018 года сократилось на 20%. В 2017 году доля оправдательных вердиктов российских судов составляла 0,3% от всех принятых решений, а к концу 2018 года этот показатель снизился до 0,25%.
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова признала, что количество оправдательных приговоров остается «крайне малым».
Омбудсмен рассказала, что за прошлый год она получила 11 тысяч жалоб на различные нарушения в уголовно-процессуальной сфере. Причем каждое третье обращение касалось несправедливых и необоснованных вердиктов судов. Чаще всего граждане жаловались омбудсмену на неверную квалификацию действий, чрезмерную суровость приговоров и неправильное применение процессуальных норм.
За прошедший год количество жалоб на незаконное уголовное преследование выросло на 32% по сравнению с 2017 годом, а количество жалоб на волокиту выросло сразу на 126,5%.