Пресненский район признали самым криминальным в Москве
Агентство «Москва» подготовило рейтинг самых криминальных районов российской столицы по итогам 2018 года. Лидером по числу совершенных преступлений стал Пресненский район Москвы, где за год было зафиксировано 2846 различных нарушений закона
Агентство «Москва» подготовило рейтинг самых криминальных районов российской столицы по итогам 2018 года. Лидером по числу совершенных преступлений стал Пресненский район Москвы, где за год было зафиксировано 2846 различных нарушений закона.
На втором месте оказался Басманный район Москвы, где произошло 2490 преступлений, а на третьем – района Марьино с результатом 2421 преступлений.
В топ-5 самых криминальных районов столицы также вошли Таганский и Даниловский районы.
Самым спокойным признали Восточный район Москвы. Там за целый год произошло 152 преступления. Относительно безопасными были признаны Молжаниновский район, Внуково, Метрогородок и ряд поселений на территории Новой Москвы.