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Общество
28 мая 14:47

Ущерб российскому бюджету от космических аварий оценили в 35 млрд рублей

Данные о нанесенном ракетно-космической отрасли ущербе приведены в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков ракет и спутников

Ущерб российскому бюджету от космических аварий оценили в 35 млрд рублей

Космические аварии, которые произошли в России с 2010 года, обошлись федеральному бюджету в 35 млрд рублей. Данные о нанесенном ракетно-космической отрасли ущербе приведены в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков ракет и спутников. Чиновники предлагают повысить затраты на страхование рисков в 2021 году до 12,7 млрд рублей.

В обосновании к постановлению правительства указывается, что с 2010 по 2018 гг. произошло 11 аварийных пусков космической техники, а общий ущерб в 13 раз превысил затраты на страхование. Авторы документа отметили, что за счет инструмента страхования бюджету было возмещено почти 20 млрд рублей, что в 7 раз превышает затраты на страхование.

За указанный период произошли аварии во время пусков, которые также не были застрахованы, что привело к возникновению убытков «Роскосмоса» в размере 10,5 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ».

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