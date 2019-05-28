Ущерб российскому бюджету от космических аварий оценили в 35 млрд рублей
Данные о нанесенном ракетно-космической отрасли ущербе приведены в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков ракет и спутников
Космические аварии, которые произошли в России с 2010 года, обошлись федеральному бюджету в 35 млрд рублей. Данные о нанесенном ракетно-космической отрасли ущербе приведены в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков ракет и спутников. Чиновники предлагают повысить затраты на страхование рисков в 2021 году до 12,7 млрд рублей.
В обосновании к постановлению правительства указывается, что с 2010 по 2018 гг. произошло 11 аварийных пусков космической техники, а общий ущерб в 13 раз превысил затраты на страхование. Авторы документа отметили, что за счет инструмента страхования бюджету было возмещено почти 20 млрд рублей, что в 7 раз превышает затраты на страхование.
За указанный период произошли аварии во время пусков, которые также не были застрахованы, что привело к возникновению убытков «Роскосмоса» в размере 10,5 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ».