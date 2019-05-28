В Вольске 14-летний подросток напал на шестиклассницу с топором и пытался поджечь класс
В Вольске Саратовской области 14-летний подросток напал с топором на 12-летнюю девочку и пытался поджечь школьный кабинет. Перед нападением он записал видеообращение, в котором заявил, что «должен это сделать»
В Вольске Саратовской области 14-летний подросток напал с топором на 12-летнюю девочку и пытался поджечь школьный кабинет. Перед нападением он записал видеообращение, в котором заявил, что «должен это сделать».
Инцидент произошел в школе №4 имени Героя Советского Союза Трубаченко. 14-летний подросток Даниил П. ударил топором 12-летнюю девочку и скрылся.
Проект Baza сообщает, что сначала Даниил вошел в кабинет своей бывшей классной руководительницы, где шел урок. С порога подросток метнул горящий «коктейль Молотова» в класс, в результате чего загорелся пол и занавески. Юноша пытался бросить вторую бутылку с зажигательной смесью в соседний кабинет, но учитель успел вовремя закрыть дверь.
Подросток выбежал на лестницу, где ему встретилась ученица 6-го класса. Даниил ударил ее топором. Девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
Подростка задержали, сейчас с ним работают полицейские.
По неподтвержденным пока данным, подросток страдал от психических заболеваний и наблюдался у психиатра. Учащиеся школы назвали Даниила «неадекватным». Также сообщается, что он был переведен на домашнее обучение.
На странице подростка в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видеообращение, в котором он говорит, что ему «жутко страшно, но это надо сделать». Baza сообщает, что Даниил также написал манифест, в котором пожаловался на суицидальные мысли и сообщил о «попытке сделать что-то полезное, хоть и убийствами».