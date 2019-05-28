КПРФ потребовала уволить Анатолия Сердюкова с поста главы совета директоров ОАК
Партия КПРФ потребовала уволить бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова с должности председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
Партия КПРФ потребовала уволить бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова с должности председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринной сообщил «Интерфаксу», что проект соответствующего протокольного поручения от фракции направлен в правовое управление Госдумы.
Коммунисты считают назначение Сердюкова на этот пост главы авиастроительной госкорпорации «абсолютно необоснованным». Напомним, что пост главы Минобороны Анатолий Сердюков покинул из-за резонансного уголовного дела о миллиардных хищениях в подведомственном холдинге «Оборонсервис». Ключевой фигуранткой дела была экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, которую СМИ называли близкой подругой министра.
«Назначение Сердюкова после всего этого, после всех уголовных дел, фигурантом которых являлся он сам, избежав уголовной ответственности по амнистии, является, на наш взгляд, недопустимым», - заявил Алексей Куринной.
КПРФ требует от главы правительства Дмитрия Медведева «немедленно уволить Сердюкова с этой должности и не допускать подобного рода назначений».