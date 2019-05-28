В Москве после 30-градусной жары могут возникнуть смерчи и торнадо
Сейчас в столичном регионе сохраняется влажная земля, а жаркая погода приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. Таким образом, атмосфера накопит больше скрытой энергии
В Москве после нескольких дней 30-градусной жары, которую ранее пообещали синоптики, могут возникнуть смерчи или торнадо.
Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов сообщил агентству «Москва», что сейчас в столичном регионе сохраняется влажная земля, а жаркая погода приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере.
Таким образом, атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, в результате чего могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы.
Напомним, жаркая погода в Москве и Московской области установится уже сегодня, 28 мая. Во вторник температура воздуха прогреется до27-28 градусов, а в среду столбики термометра повысятся до 30-32 градусов. Жара в столичном регионе продержится до 30 мая.