В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о новых правилах ОМС. Основное нововведение связано с тем, что теперь для каждого россиянина будет определяться группа здоровья
В России вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС). Основное нововведение связано с тем, что теперь для каждого россиянина будет определяться группа здоровья.
Согласно новым правилам, власти в ближайшие два года должны провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех граждан. По результатам обследования каждый из них получит определенную группу здоровья. Например, в случае выявления хронического заболевания пациент будет обязан проходить медобследование несколько раз в год. О необходимости пройти обследованием ему будут напоминать медработники или представители страховой компании ОМС, сообщает «Лента.ру».
Страховые компании по новым правилам обязаны будут работать с обращениями и жалобами россиян, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций, например, назначать экспертизу качества оказанной медицинской помощи.
Российские власти также планируют законодательно увеличить длительность оплачиваемого отпуска на один день, который работающие граждане должны будут посвятить диспансеризации.