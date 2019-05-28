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28 мая 07:36

Ассоциация эксплуатантов самолетов попросила проверить сертификацию SSJ100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила обращение в Министерство транспорта России с просьбой проверить системы отечественного пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям

Ассоциация эксплуатантов самолетов попросила проверить сертификацию SSJ100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила обращение в Министерство транспорта России с просьбой проверить системы отечественного пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям. Ранее независимые эксперты выдвигали версию об отклонении от типовой конструкции при сертификации российских лайнеров.

В письме ассоциации эксплуатантов говорится о необходимости проверить систему защиты лайнера от поражения статическим электричеством, а также прочность кессона крыла и шасси. Помимо этого, проверить на соответствие сертификационным требованиям стоит и систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту салона при внешнем пожаре и программу тренировок летчиков SSJ100.

«АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098, происшедшим 5 мая в Шереметьево. Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому», - говорится в письме эксплуатантов воздушных судов, которое цитирует «КоммерсантЪ».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), выпускающая «суперджеты», посчитала письмо АЭВТ в Минтранс давлением на комиссию по расследованию авиакатастрофы. «Самолет с успехом прошел 200 испытательных программ, больше 1000 испытательных полетов», - заявили в государственной корпорации.

Эксперты считают, что с учетом позиции властей по авиакатастрофе в «Шереметьево» проверка «суперджетов» на соответствие сертификационным требованиям проведена не будет. Напомним, что власти неоднократно заявляли, что оснований для приостановки полетов SSJ100 нет.

Напомним, авиакатастрофа с участием самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» произошла 5 мая 2019 года. Лайнер выполнял рейс из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт вылета из-за отказа автоматики в результате удара молнии. Во время посадки с полными топливными баками самолет несколько раз подпрыгнул над полосой, после чего стойки шасси обломились и пробили баки. Попадание керосина в двигатель спровоцировало пожар, в результате которого погибли 40 пассажиров и бортпроводник.

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