Название политической партии Алексея Навального украли в третий раз
Министерство юстиции РФ отказалось зарегистрировать политическую партию оппозиционера Алексея Навального «Россия будущего». Отказ ведомство аргументировало тем, что такая партия уже существует
Министерство юстиции РФ отказалось зарегистрировать политическую партию оппозиционера Алексея Навального «Россия будущего». Отказ ведомство аргументировало тем, что такая партия уже существует.
Как выяснилось, юрист Александр Зорин сменил название «Партии свободных людей» на «Россию будущего». При этом Алексей Навальный уже год пытается зарегистрировать патрию именно стаким названием.
Оппозиционер считает решение Минюста «политическим мотивированным» и «незаконным». Политик напомнил, что название его партии крадут уже в третий раз. Так, раньше партия Навального назвалась «Народный альянс», но в 2013 году политтехнолог Андрей Богданов зарегистрировал свою партию «Народный альянс». В 2018 году близкий к Богданову человек зарегистрировал «Партию прогресса». Точно также называлась партия оппозиционера, которую он несколько лет безуспешно пытался зарегистрировать в Минюсте.
«Такой вот огромный рейтинг у «Единой России», а мы такие вот маленькие, маргинальные и без поддержки, что страшно этим надутым дядям из Кремля с нами встретиться в бюллетене даже с учётом фальсификаций, админресурса и федеральных телеканалов», - прокомментировал ситуацию вокруг партии «Россия будущего» Алексей Навальный.