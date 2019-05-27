Генпрокуратура объяснилась по поводу отсутствия дел по мотивам «панамского досье»
Генеральная прокуратура объяснила отсутствие уголовных дел по мотивам скандального «панамского досье» в отношении высокопоставленных российских граждан. В ведомстве заявили, что власти Панамы не предоставили необходимых документов по запросу
Генеральная прокуратура объяснила отсутствие уголовных дел по мотивам скандального «панамского досье» в отношении высокопоставленных российских граждан. В ведомстве заявили, что власти Панамы не предоставили необходимых документов по запросу.
Ранее заместитель руководителя Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Чумаков направил в Генпрокуратуру запрос с просьбой разъяснить, почему за прошедшие с момента обнародования «панамского досье» три года не было возбуждено ни одно уголовное дело.
В ответе помощника генпрокурора Аслана Юсуфова говорится, что ведомство проводило в пределах своей компетенции проверку информации от журналистов-расследователей о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции рядом должностных лиц,
В рамках проверки Генпрокуратура запрашивала у Панамы необходимые документы, однако ответы не были получены, сообщает РБК со ссылкой на ответ Чумакова.
«В связи с этим у прокуроров нет оснований для принятия мер реагирования», - говорится в ответе надзорного ведомства.
«Панамским досье» окрестили документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. В нем в качестве владельцев офшоров упоминались среди прочих пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс- глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и друг президента Сергей Ролдугин.