Российские города-миллионники догонят экономику Москвы через 100 лет
Российские города-миллионники смогут догнать Москву по уровню валового городского продукта на душу населения минимум через 100 лет. Об этом говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка»
Российские города-миллионники смогут догнать Москву по уровню валового городского продукта на душу населения минимум через 100 лет. Об этом говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка».
Валовый городской продукт (ВГП) - это ценность, которая создается на территории города в течение заданного периода, например, года или квартала. Сумма всех ВГП, а также продукта, произведенного вне городской черты, составляет ВВП страны.
По данным экспертов, в случае сохранения действующей динамики развития российских городов средний город-миллионник достигнет московского уровня ВГП только через 100 лет.
Сейчас по уровню ВГП города-миллионники можно разделить на две группы. Первая группа – продвинутая – включает города со средним темпом прироста ВГП в 2010–2017 годах на уровне 1,4%. К таким городам относятся Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. В Центре городской экономики считают, что при ускорении собственной экономики до 5,9% эти города смогут достичь подушевого уровня ВГП Москвы через 10 лет, сообщает РБК.
Во второй группе находятся отстающие города со средним приростом ВГП в размере 0,2%. В этой группе находятся Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород.