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Экономика
27 мая 11:39

Российские города-миллионники догонят экономику Москвы через 100 лет

Российские города-миллионники смогут догнать Москву по уровню валового городского продукта на душу населения минимум через 100 лет. Об этом говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка»

Российские города-миллионники догонят экономику Москвы через 100 лет

Российские города-миллионники смогут догнать Москву по уровню валового городского продукта на душу населения минимум через 100 лет. Об этом говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка».

Валовый городской продукт (ВГП) - это ценность, которая создается на территории города в течение заданного периода, например, года или квартала. Сумма всех ВГП, а также продукта, произведенного вне городской черты, составляет ВВП страны.

По данным экспертов, в случае сохранения действующей динамики развития российских городов  средний город-миллионник достигнет московского уровня ВГП только через 100 лет.

Сейчас по уровню ВГП города-миллионники можно разделить на две группы. Первая группа – продвинутая – включает города со средним темпом прироста ВГП в 2010–2017 годах на уровне 1,4%. К таким городам относятся Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. В Центре городской экономики считают, что при ускорении собственной экономики до 5,9% эти города смогут достичь подушевого уровня ВГП Москвы через 10  лет, сообщает РБК.

Во второй группе находятся отстающие города со средним приростом ВГП в размере 0,2%. В этой группе находятся Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород.

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