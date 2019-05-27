Правительство предложило возобновить прием стеклотары у населения за деньги
В России могут возобновить прием стеклотары от населения, который повсеместно существовал в эпоху СССР. Накануне глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития продумать механизмы обращения пустых бутылок
В России могут возобновить прием стеклотары от населения, который повсеместно существовал в эпоху СССР. Накануне глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития продумать механизмы обращения пустых бутылок. При этом вместе со стеклянными бутылками россиянам могут предложить сдавать и более популярную полимерную тару.
Соответствующее поручение было дано указанным министерствам в рамках обсуждения вопроса о переработки и повторного использования отходов. Предложения должны быть подготовлены и представлены к 15 июня текущего года.
«Известия» отмечают, что инициатива вернуть пункт приема стеклотары у населения за вознаграждение была озвучена в Госдуме. Депутаты предложили материально стимулировать граждан к сбору полезных фракций коммунальных отходов, которые могут быть в дальнейшем переработаны.
Например, эту проблему можно было бы решить по примеру некоторых европейских стран, где в супермаркетах устанавливают автоматы при приему пластиковой тары и выдачи денег. Некоторые автоматы сразу измельчают сданную тару, которую затем направляют на переработку.