Российским таксистам запретят работать сверх нормы
Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что контроль за режимом труда и отдыха водителя просто необходим с учетом роста числа аварий, в которые попадают такси
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы. Такие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил РИА Новости, что контроль за режимом труда и отдыха водителя просто необходим с учетом роста числа аварий, в которые попадают такси. Согласно внесенным поправкам, каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. После выработки нормы часов водителя не следует допускать к заказам.
В будущем каждую машину такси планируется контролировать с помощью системы ГЛОНАСС.
«Теперь от одного перевозчика к другому с разными карточками бегать водитель не сможет. Сейчас это возможно, но мы это прекратим, карта все будет блокировать такие вещи», - отметил депутат.
Согласно статистике, в 2018 году только в Москве произошло 764 аварии с участием такси, что на 25% больше показателя 2017 года.