Российским чиновникам предложили надбавку к зарплате за наставничество
Российские чиновники смогут увеличить свои доходы за счет получения надбавки за наставничество. Прибавка за обучение новых сотрудников может составить до 30% от размера оклада
Российские чиновники смогут увеличить свои доходы за счет получения надбавки за наставничество. Прибавка за обучение новых сотрудников может составить до 30% от размера оклада.
В Минтруда рассказали, что чиновники-наставники будут поощряться не только прибавкой к зарплате, но также благодарностью.
Например, заместитель руководителя отдела федерального министерства с окладом в размере 6471 рубль сможет получать за наставничество 1941 рубль в месяц.
«Известия» отмечают, что один чиновник сможет брать на обучение не более пяти новоиспеченных государственных служащих. Само обучение может длиться от 3 месяцев до года, сообщают «Известия».
«Сохранение накопленного опыта и передача знаний молодым гражданским служащим является основой для стабильного функционирования института государственной службы», - отметили в Министерстве труда.
Отметим, что в 2018 году средний размер зарплаты чиновника оценивался в 115,3 тысячи рублей. Помимо оклада госслужащие получают различные надбавки, размер которых варьируется от 10 до 120% от оклада.