В Минобороны решили бороться с липовыми справками о болезнях призывников
В России могут ужесточить правила прохождения медицинской комиссии в военкоматах. Соответствующие поправки в закон о военной службе и воинской обязанности подготовило Минобороны
В России могут ужесточить правила прохождения медицинской комиссии в военкоматах. Соответствующие поправки в закон о военной службе и воинской обязанности подготовило Минобороны.
Поправки разрешат призывным комиссиям контролировать медицинские заключения, которые выдаются в гражданских поликлиниках. В случае возникновения каких-либо сомнений в обоснованности выдачи справки, призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование. Отметим, что раньше пересмотреть заключение по состоянию здоровья было практически невозможно.
В Минобороны отметили, что с помощью поправок комиссии смогут бороться с врачами, которые выдают липовые справки о болезни призывника за взятку, сообщают «Известия».
Негодных к службе молодых людей планируется направлять в больницы, а после успешного прохождения лечения их отправят служить родине. Юношей призывного возраста с серьезной болезнью или инвалидностью по-прежнему будут освобождать от службы раз и навсегда.
Военкоматы планируют перепроверять здоровье призывников с отсрочкой два раза в год.