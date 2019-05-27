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27 мая 00:05

Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали Чемпионата мира

Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. Голы в составе российской сборной забили Михаил Григоренко и Артем Анисимов. В сборной Чехии точными бросками отличились Михал Ржепик и Доминик Кубалик

Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали Чемпионата мира
Фото: FHR.ru

Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали Чемпионата мира. В матче за третье место россияне обыграли чехов.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. Голы в составе российской сборной забили Михаил Григоренко и Артем Анисимов. В сборной Чехии точными бросками отличились Михал Ржепик и Доминик Кубалик.

По итогам овертайма счет на табло не изменился, поэтому выявлять победителя пришлось в серии буллитов. Здесь россияне оказались точнее и выиграли серию  со счетом 2-0.

Российский голкипер Андрей Василевский был признан лучшим игроком матча за третье место. Он парировал 48 бросков из 50, а также отразил все четыре буллита. В составе сборной Чехии лучшим признали нападающего Михала Ржепика.

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