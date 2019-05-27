Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали Чемпионата мира
Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. Голы в составе российской сборной забили Михаил Григоренко и Артем Анисимов. В сборной Чехии точными бросками отличились Михал Ржепик и Доминик Кубалик
Фото: FHR.ru
Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали Чемпионата мира. В матче за третье место россияне обыграли чехов.
Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. Голы в составе российской сборной забили Михаил Григоренко и Артем Анисимов. В сборной Чехии точными бросками отличились Михал Ржепик и Доминик Кубалик.
По итогам овертайма счет на табло не изменился, поэтому выявлять победителя пришлось в серии буллитов. Здесь россияне оказались точнее и выиграли серию со счетом 2-0.
Российский голкипер Андрей Василевский был признан лучшим игроком матча за третье место. Он парировал 48 бросков из 50, а также отразил все четыре буллита. В составе сборной Чехии лучшим признали нападающего Михала Ржепика.