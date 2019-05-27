Глава РПЦ рассказал о строительстве православных церквей со скоростью три храма в сутки
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл рассказал о темпах строительства новых православных церквей со скоростью три храма в сутки (в среднем). Об этом предстоятель РПЦ заявил во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл рассказал о темпах строительства новых православных церквей со скоростью три храма в сутки (в среднем). Об этом предстоятель РПЦ заявил во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге.
«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки - я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без бога ничего не получается», - заявил патриарх, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что в России в последнее время участились протесты из-за строительства храмов на месте сквера и парковых зонах. Самый массовый протест случился в Екатеринбурге, после которого власти решили выбрать другую площадку под строительство церкви.
В Красноярске мэр города запретил строить храм на месте сквера между улицей Баумана и Свободным проспектом, а в Челябинске власти отказались строить часовню около Южно-Уральского государственного университета.