В центре Петербурга появился плакат с критикой в адрес Александра Беглова
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте в минувшие выходные появился плакат с изображением главы города Александра Беглова в стиле рекламы сервиса доставки Delivery Club с надписью: «Ваш город разрушит трусливый врио»
Фото: Движение Время
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте в минувшие выходные появился плакат с изображением главы города Александра Беглова в стиле рекламы сервиса доставки Delivery Club. На плакате написано «Ваш город разрушит трусливый врио».
На странице движения «Время» в соцсети Facebook сообщается, что на плакате, размещенном на остановке общественного транспорта, также написано «любит себя и разгонять митинги, боится критики».
Плакат появился после того, как Александр Беглов официально объявил о своем участии в губернаторских выборах в сентябре 2019 года. В пресс-службе врио главы города рассказали РИА Новости, что на встрече с жителями Курортного района один из них предложил Беглову выдвинуть его кандидатуру и тот согласился.