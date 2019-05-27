Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья 30-градусную жару
По данным Гидрометцентра России, первая половина недели будет солнечной и без осадков. В среду, 29 мая, столбики термометра покажут максимально высокую температура – 32 градуса
Фото: ТАСС
В Москве и Московской области на этой рабочей неделе ожидается жаркая погода. Воздух днем прогреется до 32 градусов.
По данным Гидрометцентра России, первая половина недели будет солнечной и без осадков. В среду, 29 мая, столбики термометра покажут максимально высокую температура – 32 градуса. По области ожидается 27-30 градусов. Местами в Подмосковье возможен сильный ветер с порывами от 12 до 17 метров в секунду.
К пятнице жара спадет, а температура воздуха днем опустится до 25 градусов. Умеренно жаркая погода будет сопровождаться кратковременными дождями.
В первый день лета, 1 июня, синоптики прогнозируют облачную погоду, дожди и 24 градуса тепла.