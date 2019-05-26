Меню
Политика
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Политика
26 мая 14:35

Первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взяток

Правоохранительные органы задержали первого заместителя администрации подмосковной Балашихи Алексея Коваля. Чиновника подозревают в получении взятки в размере 4 млн рублей

Первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взяток

Правоохранительные органы задержали первого заместителя администрации подмосковной Балашихи Алексея Коваля. Чиновника подозревают в получении взятки в размере 4 млн рублей.

По данным Следственного комитета, Алексей Коваль с лета 2018 года систематически получал взятки от гендиректора одной из строительных компаний, которая занимается ремонтом и обслуживанием дорог. За вознаграждение чиновник помогал фирме получать госконтракты и обходить проверку выполненных работ. За указанный период первый замглавы Балашихи получил в сумме 4 млн рублей.

Накануне суд санкционировал арест подмосковного чиновника. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

В рамках возбужденного дела следователи провели обыски в служебном кабинете Алексея Коваля и по месту его жительства, сообщает ТАСС.

Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на свои источники сообщает, что арест Алексея Коваля может быть связан в том числе и с мусорной свалкой «Кучино». Ранее оператор полигона ЗАО «Заготовитель» был признан банкротом из-за долга в размере 6,3 млрд рублей.

Материалы по теме
Пензенские СМИ сообщили о задержании бывшего регионального министра по делу об изнасиловании
Следователь по делу Абызова рассказал о его попытке вывести деньги через доверенных лиц
СКР предъявил обвинение в мошенничестве замглавы Росрезерва
Сейчас на главной
Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира сборной Финляндии
Горячие новости
Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира сборной Финляндии
Сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал Чемпионата мира, который проходит в Братиславе. В полуфинальном матче россияне проиграли финнам с минимальным счетом 0:1
Ядерный центр НИИ экспериментальной физики объявил тендер на иконы со стразами
Горячие новости
Ядерный центр НИИ экспериментальной физики объявил тендер на иконы со стразами
Федеральный ядерный центр научно-исследовательского института экспериментальной физики объявил о планах приобрести иконы, картины и книги на общую сумму более 2,3 миллиона рублей
Эрнст в прямом эфире назвал победителями скандального шоу «Голос.Дети» всех финалистов
Горячие новости
Эрнст в прямом эфире назвал победителями скандального шоу «Голос.Дети» всех финалистов
Скандал с накруткой голосов победителю проекта Микелле Абрамовой, дочери Алсу, заставил «Первый канал» провести еще один, хотя и символический финал. Было решено отказаться от выявления единственного победителя
«Тинькофф» сворачивает ипотеку, не выдержав монополии госбанков
Горячие новости
«Тинькофф» сворачивает ипотеку, не выдержав монополии госбанков
Группа «Тинькофф» объявила, что сворачивает запущенную в 2015 году ипотечную платформу. Речь идет о сервисе «Тинькофф Ипотека». Причиной такого шага называется невозможность конкурировать на ипотечном рынке с госбанками
Авторская колонка
Явное голосование
Закон об эксперименте по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму лежит на столе у президента и вот-вот будет подписан. После публикации он сразу же вступит в силу
Рашкин Валерий
Доверяй, но проверяй
Горячие новости
Доверяй, но проверяй
ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга президента России Владимира Путина до минимума с 2006 года. Недавний опрос общественного мнения показал, что доверяют главе государства только 31,7% граждан
Опасный код
Горячие новости
Опасный код
Сотрудники российских банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из sms-сообщений. Эксперты говорят, что такая практика может привести к массовым потерям средств на счетах, хотя сотрудники кредитно-финансовых организаций уверяют в безопасности процедуры
Московский арбитраж отменил штрафы Роспотребнадзора к комбинату «повара Путина»
Горячие новости
Московский арбитраж отменил штрафы Роспотребнадзора к комбинату «повара Путина»
Московский арбитражный суд отменил решение Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности компании «Школьник-ЮЗ», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным
Финразведке добавили полномочий
Горячие новости
Финразведке добавили полномочий
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который наделяет Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями. В случае вступления законопроекта в силу финансовая разведка сможет контролировать почтовые переводы
Мэр Владивостока отправил выпускников лицея в «последний путь»
Горячие новости
Мэр Владивостока отправил выпускников лицея в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время церемонии последнего звонка в техническом лицее города по ошибке отправил выпускников в «последний путь». Отметим, что в «последний путь» в России провожают умерших людей
Нет больше в мире министра культуры с недвижимостью такой роскоши
Горячие новости
Нет больше в мире министра культуры с недвижимостью такой роскоши
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального сообщил о двухэтажном пентхаусе в Москве, который принадлежит супруге министра культуры Владимира Мединского
Минтруда предложило сделать из Пенсионного фонда публично-правовую компанию
Горячие новости
Минтруда предложило сделать из Пенсионного фонда публично-правовую компанию
Министерство труда России предложило преобразовать внебюджетные фонды Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично-правовые компании
Горячие новости
Был бы перевод, а получатель найдется
Сбербанк России начал тестирование онлайн-сервиса переводов денежных средств лицам, которые не имеют ни счетов, ни карт этого банка. Предполагается, что переведенные наличные средства можно будет получить в банкоматах или офисах банка
Осужденный 63-летний Алексей Улюкаев разводится с 36-летней женой
Горячие новости
Осужденный 63-летний Алексей Улюкаев разводится с 36-летней женой
Источник сообщил, что бракоразводный процесс сильно сказывается на психологическом состоянии 63-летнего Улюкаева. По какой причине супруги Улюкаевы решили развестись, не сообщается
ГИБДД разрешила жителю Нижнего Новгорода сфотографироваться на права с дуршлагом на голове
Горячие новости
ГИБДД разрешила жителю Нижнего Новгорода сфотографироваться на права с дуршлагом на голове
Мужчина решил запечатлеть себя на водительских правах именно в таком виде, поскольку он принадлежит к пастафарианству - пародийному культу Летающего макаронного монстра
Инопланетянин на московской велогонке
чиновники
Инопланетянин на московской велогонке
День столичного велофестиваля омрачился неприятным происшествием, связанным с неспортивным поведением человека, очень похожего на бывшего заместителя губернатора Мурманской области, а ныне генерального директора ГКУ АМПП
Место для храма выбрали неудачно
Горячие новости
Место для храма выбрали неудачно
Большинство жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 74% респондентов высказались за сохранение парковой зоны
На Рублево-Успенском шоссе Подмосковья нашли офшор с Британских Виргинских островов
Горячие новости
На Рублево-Успенском шоссе Подмосковья нашли офшор с Британских Виргинских островов
Издание «Проект» обнаружило на Рублево-Успенском шоссе Московской области резиденцию с вертолетной площадкой и собственной ледовой ареной, стоимость которой оценивается в 2,3 млрд рублей