Первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взяток
Правоохранительные органы задержали первого заместителя администрации подмосковной Балашихи Алексея Коваля. Чиновника подозревают в получении взятки в размере 4 млн рублей
Правоохранительные органы задержали первого заместителя администрации подмосковной Балашихи Алексея Коваля. Чиновника подозревают в получении взятки в размере 4 млн рублей.
По данным Следственного комитета, Алексей Коваль с лета 2018 года систематически получал взятки от гендиректора одной из строительных компаний, которая занимается ремонтом и обслуживанием дорог. За вознаграждение чиновник помогал фирме получать госконтракты и обходить проверку выполненных работ. За указанный период первый замглавы Балашихи получил в сумме 4 млн рублей.
Накануне суд санкционировал арест подмосковного чиновника. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
В рамках возбужденного дела следователи провели обыски в служебном кабинете Алексея Коваля и по месту его жительства, сообщает ТАСС.
Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на свои источники сообщает, что арест Алексея Коваля может быть связан в том числе и с мусорной свалкой «Кучино». Ранее оператор полигона ЗАО «Заготовитель» был признан банкротом из-за долга в размере 6,3 млрд рублей.