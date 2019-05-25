Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира сборной Финляндии
Сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал Чемпионата мира, который проходит в Братиславе. В полуфинальном матче россияне проиграли финнам с минимальным счетом 0:1
Фото: FHR.ru
Сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал Чемпионата мира, который проходит в Братиславе. В полуфинальном матче россияне проиграли финнам с минимальным счетом 0:1.
Единственный гол был забит в третьем периоде игроком финской сборной Марко Антиллой.
Для сборной России это поражение стало первым на чемпионате. Россияне выиграли все матчи группового этапа и вышли в плей-офф с первого места. В четвертьфинале национальная сборная обыграла команду США со счетом 4:3.
Сборная Финляндии встретится в финале с победителем второго полуфинала с участием команд Чехии и Канады. 26 мая россияне проведут матч за третье место.