Ядерный центр НИИ экспериментальной физики объявил тендер на иконы со стразами
Федеральный ядерный центр научно-исследовательского института экспериментальной физики объявил о планах приобрести иконы, картины и книги на общую сумму более 2,3 миллиона рублей
Федеральный ядерный центр научно-исследовательского института экспериментальной физики, который располагается в закрытом городе Сарове Нижегородской области, объявил о планах приобрести иконы, картины и книги на общую сумму более 2,3 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно опубликованным документам, ядерный центр собирается приобрести 76 икон Серафима Саровского со стразами. Максимальная цена одной такой иконы - 3 710 рублей.
Также центр планирует приобрести 90 триптихов Саровской пустыни, максимальная цена которых доходит до 7 325 рублей за одну единицу.
Есть в тендере и два вида панно: «зеркальное Саровская пустынь» (две штуки по максимальной цене 14 244 рублей) и «Саровская пустынь во флокированной упаковке» (64 штуки по максимальной цене 7 871 рубль за одну штуку).
Помимо вышеперечисленного, на сайте госзакупок от ядерного центра указаны
книги-плакетки «Серафим Саровский» и «Ф. Ушаков», а также пластиковые пакеты с эмблемой исследовательского института.
По предварительной информации, вся представленная в тендере продукция является сувенирной. Однако, на вопрос представителей СМИ - зачем все это нужно ядерному центру экспериментальной физики, да еще в таком количестве, представители этой организации ответить отказались.