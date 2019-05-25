Эрнст в прямом эфире назвал победителями скандального шоу «Голос.Дети» всех финалистов
Скандал с накруткой голосов победителю проекта Микелле Абрамовой, дочери Алсу, заставил «Первый канал» провести еще один, хотя и символический финал. Было решено отказаться от выявления единственного победителя
Скандал с накруткой голосов победителю проекта Микелле Абрамовой, дочери Алсу, заставил «Первый канал» провести еще один, хотя и символический финал. Было решено отказаться от выявления единственного победителя. Награды получили все финалисты.
Накануне гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в прямом эфире телеканала подвел итоги оскандалившегося шоу «Голос. Дети». По его словам, победителями стали все его финалисты: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.
Эрнст напомнил, что после скандала с накруткой голосов была проведена проверка. Независимая компания Group-IB доказала, что такие факты были. Ходили слухи, что «Первый канал» может провести повторный финал. Но в итоге было решено объявить победителями всех, кто вышел в финал 26 апреля.
Всем победителям «Первый канал» подарил по миллиону рублей.
При этом любопытно, но ранее признанная победительницей шоу Микелла Абрамова от участия в специальном выпуске отказалась. Тем не менее, и она была признана победительницей в числе других финалистов.
Напомним, «Первый канал» 16 мая аннулировал результаты финала шестого сезона шоу «Голос. Дети» по итогам расследования компании Group-IB, эксперты которой выявили массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером 07. Как раз под ним и выступала дочь Алсу Микелла Абрамова.
По оценке компании, в ее пользу таким образом поступило более 38 тысяч голосов. По предварительным подсчетам, фальсификаторам подобные действия могли обойтись в несколько миллионов рублей.