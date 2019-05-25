«Тинькофф» сворачивает ипотеку, не выдержав монополии госбанков
Группа «Тинькофф» объявила, что сворачивает запущенную в 2015 году ипотечную платформу. Речь идет о сервисе «Тинькофф Ипотека». Причиной такого шага называется невозможность конкурировать на ипотечном рынке с госбанками
Группа «Тинькофф» объявила, что сворачивает запущенную в 2015 году ипотечную платформу. Речь идет о сервисе «Тинькофф Ипотека». Причиной такого шага называется невозможность конкурировать на ипотечном рынке с госбанками.
Последние заявки по ипотеке в «Тинькофф» примут 31 мая. Тех клиентов, которые уже есть, будут обслуживать до 31 августа. Правда, для заемщиков банка мало что изменится. Сам «Тинькофф» выполнял функцию посредника при оформлении кредита, никогда не выдавая деньги из своего бюджета. А расплачивается клиент уже совсем с банками-партнерами. Известно, что среди них есть «Дельтакредит», «Абсолют Банк», АО «Дом.РФ», «Юникредитбанк», «Уралсиб», «СМП-банк», «Металлинвестбанк», «Банк жилищного финансирования» и «Восточный».
Сервис брал на себя все взаимодействие с ипотечными клиентами в интересах банков-партнеров: через платформу клиент мог выбирать между несколькими банками, а впервые явиться в него лично только для заключения договора. Все общение по дороге брал на себя «Тинькофф», получая в обмен комиссию уже факту совершения сделки.
За время существования платформа, по данным «Тинькофф», набрала больше 1 миллиона пользователей. Объем выдачи ипотечных кредитов через нее превысил 25 миллиардов рублей в год.
Прибыль от комиссий у «Тинькофф» росла, но все равно считалась несравнимой с другими видами комиссионных платежей. К примеру, за первый квартал этого года доходы, относящиеся к ипотечной платформе, составили 94 миллиона рублей. А на SMS-информировании «Тинькофф» за первые три месяца 2019 года заработал 719 миллионов рублей.
Заявив о прекращении ипотечного направления, в банке объяснили, что модель
ипотечного брокера плохо работает на российском ипотечном рынке, «который отличается высокой степенью концентрации среди ограниченного количества игроков». Здесь имеется явный намек на то, что лидирующие позиции здесь прочно закреплены за госбанками.
Согласно статистике, в 2018 году 80% объема ипотечного кредитования было монополизировано госбанками (из них больше 56% было у Сбербанка). Помимо этого, у госбанков очень много зарплатных клиентов, которые не могут перейти в другие кредитные организации и которым банк предлагает пониженные ставки.