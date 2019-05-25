Меню
Бизнес
Битва экстрасенсов выходит на новый уровень
Бизнес
25 мая 13:55

«Тинькофф» сворачивает ипотеку, не выдержав монополии госбанков

Группа «Тинькофф» объявила, что сворачивает запущенную в 2015 году ипотечную платформу. Речь идет о сервисе «Тинькофф Ипотека». Причиной такого шага называется невозможность конкурировать на ипотечном рынке с госбанками

«Тинькофф» сворачивает ипотеку, не выдержав монополии госбанков

Группа «Тинькофф» объявила, что сворачивает запущенную в 2015 году ипотечную платформу. Речь идет о сервисе «Тинькофф Ипотека». Причиной такого шага называется невозможность конкурировать на ипотечном рынке с госбанками.

Последние заявки по ипотеке в «Тинькофф» примут 31 мая. Тех клиентов, которые уже есть, будут обслуживать до 31 августа. Правда, для заемщиков банка мало что изменится. Сам «Тинькофф» выполнял функцию посредника при оформлении кредита, никогда не выдавая деньги из своего бюджета. А расплачивается клиент уже совсем с банками-партнерами. Известно, что среди них есть «Дельтакредит», «Абсолют Банк», АО «Дом.РФ», «Юникредитбанк», «Уралсиб», «СМП-банк», «Металлинвестбанк», «Банк жилищного финансирования» и «Восточный».

Сервис брал на себя все взаимодействие с ипотечными клиентами в интересах банков-партнеров: через платформу клиент мог выбирать между несколькими банками, а впервые явиться в него лично только для заключения договора. Все общение по дороге брал на себя «Тинькофф», получая в обмен комиссию уже факту совершения сделки.

За время существования платформа, по данным «Тинькофф», набрала больше 1 миллиона пользователей. Объем выдачи ипотечных кредитов через нее превысил 25 миллиардов рублей в год.

Прибыль от комиссий у «Тинькофф» росла, но все равно считалась несравнимой с другими видами комиссионных платежей. К примеру, за первый квартал этого года доходы, относящиеся к ипотечной платформе, составили 94 миллиона рублей. А на SMS-информировании «Тинькофф» за первые три месяца 2019 года заработал 719 миллионов рублей.

Заявив о прекращении ипотечного направления, в банке объяснили, что модель

ипотечного брокера плохо работает на российском ипотечном рынке, «который отличается высокой степенью концентрации среди ограниченного количества игроков». Здесь имеется явный намек на то, что лидирующие позиции здесь прочно закреплены за госбанками.

Согласно статистике, в 2018 году 80% объема ипотечного кредитования было монополизировано госбанками (из них больше 56% было у Сбербанка). Помимо этого, у госбанков очень много зарплатных клиентов, которые не могут перейти в другие кредитные организации и которым банк предлагает пониженные ставки.

Материалы по теме
В Госдуму внесли законопроект о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки
Блогер подала иск против банка «Тинькофф» с требованием извинений и компенсации
ЦБ может ограничить использование потребительского кредита на первый взнос по ипотеке
Сейчас на главной
Ядерный центр НИИ экспериментальной физики объявил тендер на иконы со стразами
Горячие новости
Ядерный центр НИИ экспериментальной физики объявил тендер на иконы со стразами
Федеральный ядерный центр научно-исследовательского института экспериментальной физики объявил о планах приобрести иконы, картины и книги на общую сумму более 2,3 миллиона рублей
Эрнст в прямом эфире назвал победителями скандального шоу «Голос.Дети» всех финалистов
Горячие новости
Эрнст в прямом эфире назвал победителями скандального шоу «Голос.Дети» всех финалистов
Скандал с накруткой голосов победителю проекта Микелле Абрамовой, дочери Алсу, заставил «Первый канал» провести еще один, хотя и символический финал. Было решено отказаться от выявления единственного победителя
Авторская колонка
Явное голосование
Закон об эксперименте по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму лежит на столе у президента и вот-вот будет подписан. После публикации он сразу же вступит в силу
Рашкин Валерий
Доверяй, но проверяй
Горячие новости
Доверяй, но проверяй
ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга президента России Владимира Путина до минимума с 2006 года. Недавний опрос общественного мнения показал, что доверяют главе государства только 31,7% граждан
Опасный код
Горячие новости
Опасный код
Сотрудники российских банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из sms-сообщений. Эксперты говорят, что такая практика может привести к массовым потерям средств на счетах, хотя сотрудники кредитно-финансовых организаций уверяют в безопасности процедуры
Московский арбитраж отменил штрафы Роспотребнадзора к комбинату «повара Путина»
Горячие новости
Московский арбитраж отменил штрафы Роспотребнадзора к комбинату «повара Путина»
Московский арбитражный суд отменил решение Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности компании «Школьник-ЮЗ», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным
Финразведке добавили полномочий
Горячие новости
Финразведке добавили полномочий
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который наделяет Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями. В случае вступления законопроекта в силу финансовая разведка сможет контролировать почтовые переводы
Мэр Владивостока отправил выпускников лицея в «последний путь»
Горячие новости
Мэр Владивостока отправил выпускников лицея в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время церемонии последнего звонка в техническом лицее города по ошибке отправил выпускников в «последний путь». Отметим, что в «последний путь» в России провожают умерших людей
Нет больше в мире министра культуры с недвижимостью такой роскоши
Горячие новости
Нет больше в мире министра культуры с недвижимостью такой роскоши
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального сообщил о двухэтажном пентхаусе в Москве, который принадлежит супруге министра культуры Владимира Мединского
Минтруда предложило сделать из Пенсионного фонда публично-правовую компанию
Горячие новости
Минтруда предложило сделать из Пенсионного фонда публично-правовую компанию
Министерство труда России предложило преобразовать внебюджетные фонды Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично-правовые компании
Горячие новости
Был бы перевод, а получатель найдется
Сбербанк России начал тестирование онлайн-сервиса переводов денежных средств лицам, которые не имеют ни счетов, ни карт этого банка. Предполагается, что переведенные наличные средства можно будет получить в банкоматах или офисах банка
Осужденный 63-летний Алексей Улюкаев разводится с 36-летней женой
Горячие новости
Осужденный 63-летний Алексей Улюкаев разводится с 36-летней женой
Источник сообщил, что бракоразводный процесс сильно сказывается на психологическом состоянии 63-летнего Улюкаева. По какой причине супруги Улюкаевы решили развестись, не сообщается
ГИБДД разрешила жителю Нижнего Новгорода сфотографироваться на права с дуршлагом на голове
Горячие новости
ГИБДД разрешила жителю Нижнего Новгорода сфотографироваться на права с дуршлагом на голове
Мужчина решил запечатлеть себя на водительских правах именно в таком виде, поскольку он принадлежит к пастафарианству - пародийному культу Летающего макаронного монстра
Инопланетянин на московской велогонке
чиновники
Инопланетянин на московской велогонке
День столичного велофестиваля омрачился неприятным происшествием, связанным с неспортивным поведением человека, очень похожего на бывшего заместителя губернатора Мурманской области, а ныне генерального директора ГКУ АМПП
Место для храма выбрали неудачно
Горячие новости
Место для храма выбрали неудачно
Большинство жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 74% респондентов высказались за сохранение парковой зоны
На Рублево-Успенском шоссе Подмосковья нашли офшор с Британских Виргинских островов
Горячие новости
На Рублево-Успенском шоссе Подмосковья нашли офшор с Британских Виргинских островов
Издание «Проект» обнаружило на Рублево-Успенском шоссе Московской области резиденцию с вертолетной площадкой и собственной ледовой ареной, стоимость которой оценивается в 2,3 млрд рублей
Российские сотовые операторы начали отменять плату за роуминг в республике Крым
Горячие новости
Российские сотовые операторы начали отменять плату за роуминг в республике Крым
Российские сотовые операторы начали отменять плату за входящие звонки в поездках по России в сетях других операторов. В «Вымпелкоме» («Билайн») сообщили, что с 29 мая такие звонки станут бесплатными для абонентов
Журналисты нашли у тещи главы Крыма квартиру в Москве за 400 млн рублей
Горячие новости
Журналисты нашли у тещи главы Крыма квартиру в Москве за 400 млн рублей
Журналисты издания The Insider обнаружили у тещи главы республики Крым Сергея Аксенова квартиру в центре Москвы стоимостью 400 млн рублей. Квартира расположена в доме на Пречистенской набережной