Рейтинг доверия населения к президенту снизился до рекордного значения
ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга президента России Владимира Путина до минимума с 2006 года. Недавний опрос общественного мнения показал, что доверяют главе государства только 31,7% граждан
ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга президента России Владимира Путина до минимума с 2006 года. Недавний опрос общественного мнения показал, что доверяют главе государства только 31,7% граждан.
Для сравнения, по итогам аналогичного опроса в 2018 году доверие Владимиру Путину выразили 47,4% респондентов. Еще в январе текущего года решение важных государственных вопросов президенту доверили бы 33,4% россиян, а в мае их число снизилось до 31,7%.
Одновременно с этим Владимиру Путину россияне доверяют больше, чем любому другому политику.
На втором месте по уровню доверия населения оказался министр обороны России Сергей Шойгу (14,8%), а на третьем – глава МИД Сергей Лавров – 13%. Главе правительства Дмитрию Медведеву доверяют лишь 7,3% населения. Уровень его доверия оказался даже ниже, чем у лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Стоит отметить, что рейтинг президента Владимира Путина начал стремительно падать после того, как он подписал закон о повышении пенсионного возраста. Пенсионная реформа вызвала массовые протесты в стране.