Новый метод идентификации клиентов банка по телефону может оказаться небезопасным
Сотрудники российских банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из sms-сообщений. Эксперты говорят, что такая практика может привести к массовым потерям средств на счетах, хотя сотрудники кредитно-финансовых организаций уверяют в безопасности процедуры
Сотрудники российских банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из sms-сообщений. Эксперты говорят, что такая практика может привести к массовым потерям средств на счетах, хотя сотрудники кредитно-финансовых организаций уверяют в безопасности процедуры.
По данным «Коммерсанта», банки стали использовать коды из sms-сообщений для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Например, такая практика существует в Промсвязьбанке, Почта-банке, Тинькофф-банке и других организациях.
В самих банка утверждают, что запрос кода подтверждения абсолютно безопасен, поскольку в сообщении указывается, какие коды можно говорить, а какие нет. Например, коды из sms-сообщений для подтверждения списания средств сообщать сотрудникам банка и тем более другим лицам нельзя.
Эксперты отмечают, что многие российские граждане доверяют сотрудникам банка и диктуют им секретные коды, даже которые называть не следует. При этом сотрудниками банка могут представляться мошенники, которые звонят с поддельных телефонных номеров.
Специалисты считают, что от запроса кодов из sms-сообщений все же сотрудникам банков стоит отказаться, так как это формирует у клиентов ложный шаблон поведения, который уже могут использовать мошенники.