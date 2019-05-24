Московский арбитраж отменил штрафы Роспотребнадзора к комбинату «повара Путина»
Московский арбитражный суд отменил решение Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности компании «Школьник-ЮЗ», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным
Московский арбитражный суд отменил решение Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности компании «Школьник-ЮЗ», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. Эта фирма занимается организацией питания в столичных учебных заведениях по госконтрактам.
В феврале 2019 года Роспотребнадзор выписал компании «повара Путина» штраф по статье «Нарушение требований технических регламентов». Подробности этих нарушений не раскрывались, как и размер назначенного штрафа. Теперь столичный арбитраж отменил решение о привлечении «Школьник-ЮЗ» к административной ответственности.
Напомним, что ранее столичная прокуратура отказала Роспотребнадзору в проведении новых проверок компаний Евгения Пригожина, которые занимаются организацией питания в школах и детских садах. Проверки проводились на комбинатах питания «Конкорд», «Московский школьник» и «Школьник-ЮЗ».
Напомним, что в конце 2018 года вокруг комбината питания «Конкорд» разгорелся скандал из-за вспышки дизентерии в московских детских садах. При этом столичные власти пытались скрыть информацию о массовом заболевании малышей. Родители заболевших детей подали коллективный иск к «Конкорду».