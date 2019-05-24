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Экономика
24 мая 05:21

Росфинмониторингу разрешат контролировать почтовые переводы и другие денежные операции

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который наделяет Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями. В случае вступления законопроекта в силу финансовая разведка сможет контролировать почтовые переводы

Росфинмониторингу разрешат контролировать почтовые переводы и другие денежные операции

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который наделяет Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями. В случае вступления законопроекта в силу финансовая разведка сможет контролировать почтовые переводы и другие денежные операции.

Законопроект обязывает Росфинмониторинг контролировать почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей, проводимые с помощью мобильных операторов операции на сумму более 50 тысяч рублей (за исключением оплаты собственно услуг связи), а также передачу клиенту денег на сумму более 600 тысяч рублей в случаях исполнения обязательств третьего лица.

Законопроект о расширении полномочий финансовой разведки был подготовлен в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Документ также обязывает операторов платежей отчитываться перед Росфинмониторингом обо всех операциях, которые превышают указанные в законе денежные пороги.

Авторы законопроекта отметили, что законопроект в первую очередь касается финансовых операций юридических лиц, а простые граждане его «вообще не заметят».

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