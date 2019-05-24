Росфинмониторингу разрешат контролировать почтовые переводы и другие денежные операции
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который наделяет Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями. В случае вступления законопроекта в силу финансовая разведка сможет контролировать почтовые переводы
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который наделяет Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями. В случае вступления законопроекта в силу финансовая разведка сможет контролировать почтовые переводы и другие денежные операции.
Законопроект обязывает Росфинмониторинг контролировать почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей, проводимые с помощью мобильных операторов операции на сумму более 50 тысяч рублей (за исключением оплаты собственно услуг связи), а также передачу клиенту денег на сумму более 600 тысяч рублей в случаях исполнения обязательств третьего лица.
Законопроект о расширении полномочий финансовой разведки был подготовлен в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Документ также обязывает операторов платежей отчитываться перед Росфинмониторингом обо всех операциях, которые превышают указанные в законе денежные пороги.
Авторы законопроекта отметили, что законопроект в первую очередь касается финансовых операций юридических лиц, а простые граждане его «вообще не заметят».