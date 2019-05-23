Мэр Владивостока отправил выпускников лицея в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время церемонии последнего звонка в техническом лицее города по ошибке отправил выпускников в «последний путь». Отметим, что в «последний путь» в России провожают умерших людей
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время церемонии последнего звонка в техническом лицее города по ошибке отправил выпускников в «последний путь». Отметим, что в «последний путь» в России провожают умерших людей.
«Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни», - заявил мэр, приглашая детей на общегородской выпускной бал.
Портал Vostok.Today сообщает, что после слов мэра участники последнего звонка «нервно засмеялись». Олег Гуменюк попытался объясниться, отметив, что «мы же все понимаем».