ФБК рассказал о пентхаусе жены министра Владимира Мединского за 200 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального сообщил о двухэтажном пентхаусе в Москве, который принадлежит супруге министра культуры Владимира Мединского
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального сообщил о двухэтажном пентхаусе в Москве, который принадлежит супруге министра культуры Владимира Мединского.
Пентхаус площадью 300 кв.м. в одном из элитных жилых комплексов Москвы был куплен в 2018 году. Официально он зарегистрирован на Марину Олеговну Мединскую. Примерная стоимость данного объекта недвижимости, по данным ФБК, составляет 200 млн рублей без отделки и мебели. В жилом помещении имеется спортзал, библиотека и просторная терраса.
Алексей Навальный в своем блоге пишет, что для покупки пентхауса семье министра Мединского пришлось бы откладывать все свои доходы «до копейки» с 2013 года. Глава Минкультуры задекларировал доходы за 2018 год в размере 41 млн рублей, за 2017 и 2016 гг. 8 и 6 млн рублей соответственно.
«Утверждаю, что нет больше в мире министра культуры с недвижимостью такой роскоши и такой стоимости», - отметил оппозиционер.
В расследовании ФБК также речь идет о Константине Голощапове, которого российские СМИ называют «массажистом президента» из-за того, что он работал массажистом в клубе дзюдо, в котором занимался Владимир Путин.
По данным борцов с коррупцией, г-ну Голощапову принадлежат вилла в Хорватии стоимостью 40 млн рублей и апартаменты в Москве, которые занимают весь пятый этаж здания. Помимо этого, «массажист Путина» имеет гражданство Хорватии.
Алексей Навальный также сообщает, что Константину Голощапову принадлежат права на фильм «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат!». Эту картину Минкультуры активно продвигает не только в России, но и за границей. Например, на показ фильма в России из бюджета было выделено 5,5 млн рублей, на показ в Париже около 5 млн рублей, а на показ в Швейцарии – 10 млн рублей.