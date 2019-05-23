Минтруда предложило сделать из Пенсионного фонда публично-правовую компанию
Министерство труда России предложило преобразовать внебюджетные фонды Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично-правовые компании
Министерство труда России предложило преобразовать внебюджетные фонды Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично-правовые компании (ППК). По итогам реформы в стране может появиться социальный мегарегулятор.
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова поручила подготовить предложения о правовом статусе указанных внебюджетных фондов. Сейчас ПФР, ФОМС и ФСС работают на одной законодательной основе, соответственно к ним предлагается применить единый подход, сообщает РБК.
Ранее правительство уже предлагало преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, некоммерческую организацию или казенное учреждение.
Смена статуса в дальнейшем позволит объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд. По мнению Татьяны Голиковой, объединение позволит сделать работу фонда более прозрачной и сократить административные расходы.