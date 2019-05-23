Сбербанк тестирует услугу денежного перевода «любому человеку» без карты и счета
Сбербанк России начал тестирование онлайн-сервиса переводов денежных средств лицам, которые не имеют ни счетов, ни карт этого банка. Предполагается, что переведенные наличные средства можно будет получить в банкоматах или офисах Сбербанка
Фото: pervo.ru
Сбербанк России начал тестирование онлайн-сервиса переводов денежных средств лицам, которые не имеют ни счетов, ни карт этого банка. Предполагается, что переведенные наличные средства можно будет получить в банкоматах или офисах Сбербанка по специальному коду из sms-сообщения.
Клиент Сбербанка сможет перечислить деньги клиенту любого другого банка. Сейчас, например, перевод средств возможен только между клиентами Сбербанка.
«Дождь» отмечает, что новая услуга уже появилась в мобильном приложении Сбербанка в разделе переводов и называется «Любому человеку», а в банкомате она доступна под названием «Платеж и перевод». Пока услуга перевода денег «любому человеку» доступна не для всех.