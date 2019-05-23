Осужденный 63-летний Алексей Улюкаев разводится с 36-летней женой
Источник сообщил, что бракоразводный процесс сильно сказывается на психологическом состоянии 63-летнего Улюкаева. По какой причине супруги Улюкаевы решили развестись, не сообщается
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный за вымогательство взятки на 8 лет, разводится со своей женой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в окружении бывшего правительственного чиновника.
Источник сообщил, что бракоразводный процесс сильно сказывается на психологическом состоянии 63-летнего Улюкаева.
По какой причине супруги Улюкаевы решили развестись, не сообщается. Отметим, что 36-летняя жена экс-министра ранее навещала его в колонии.
Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей по делу о получении взятки. По версии следствия, министр вымогал 2 млн долларов у главы госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина.