ГИБДД разрешила жителю Нижнего Новгорода сфотографироваться на права с дуршлагом на голове
Мужчина решил запечатлеть себя на водительских правах именно в таком виде, поскольку он принадлежит к пастафарианству - пародийному культу Летающего макаронного монстра
Нижегородская автоинспекция разрешила автомобилисту Михаилу Иосилевичу сфотографироваться на водительское удостоверение с дуршлагом на голове.
Мужчина решил запечатлеть себя на водительских правах именно в таком виде, поскольку он принадлежит к пастафарианству - пародийному культу Летающего макаронного монстра. В ГИБДД сначала пытались воспротивиться, но затем потребовали от гражданина предоставить свидетельство о регистрации религиозной группы и письменное подтверждение о том, что дуршлаг является традиционным головным убором в пастафарианстве, сообщает портал «Нижний Новгород Онлайн».
«Конечно, выдавать сначала не хотели, начальство грозило выговорами. Но в итоге законных поводов отказать у ГИБДД не нашлось», - сообщил нижегородец.
Примечательно, что Михаил Иосилевич не единственный россиянин, которому в полиции разрешили сфотографироваться на водительское удостоверение с дуршлагом на голове. В 2016 году такое разрешение получил житель Москвы Андрей Филин. Правда, в ГИБДД обязали его всегда возить с собой тот самый дуршлаг, чтобы инспектора не сочли его права подделкой.