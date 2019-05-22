Жители Екатеринбурга в ходе опроса высказались против строительства храма на месте сквера
Большинство жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 74% респондентов высказались за сохранение парковой зоны
Большинство жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 74% респондентов высказались за сохранение парковой зоны. Губернатор Свердловской области уже признал, что место под новую церковь было выбрано не совсем удачно.
ВЦИОМ обнародовал результаты опроса жителей Екатеринбурга по вопросу строительства православного храма на месте сквера. Планы возвести церковь в парковой зоне поддержали только 10% опрошенных. 74% екатеринбуржцев высказались против.
Социологи отметили, что сама по себе идея построить новый храм в Екатеринбурге отторжения не вызывает, однако жители Екатеринбурга категорически против уничтожения ради этого обжитого сквера. «Решение конфликта очевидно, состоит в поиске и подборке альтернативной площадки для храма», - говорится в заключении ВЦИОМ.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что решающим в вопросе строительства храма на месте сквера будет исследование, подготовку которого сейчас ведут местные власти. Мэр попросил «не раздергивать народ» разными исследованиями, сообщает РБК.
В свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что результаты опроса ВЦИОМ показали наличие ошибок при выборе площадки для строительства православного храма. Глава региона призвал выбрать более подходящее место для реализации такого проекта.
Напомним, решить спор вокруг строительства церкви в Екатеринбурге путем опроса жителей города предложил президент Владимир Путин после трехдневных массовых протестов.