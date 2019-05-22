На Рублево-Успенском шоссе Подмосковья нашли резиденцию первых лиц государства за 2,3 млрд рублей
Издание «Проект» обнаружило на Рублево-Успенском шоссе Московской области резиденцию с вертолетной площадкой и собственной ледовой ареной, стоимость которой оценивается в 2,3 млрд рублей
Издание «Проект» обнаружило на Рублево-Успенском шоссе Московской области резиденцию с вертолетной площадкой и собственной ледовой ареной, стоимость которой оценивается в 2,3 млрд рублей. Особняк может принадлежать первым лицам государства, но официально он оформлен на офшор с Британских Виргинских островов.
Площадь обнаруженной резиденции на Рублевке составляет 2,2 тысячи кв.м. Объект окружен забором высотой в пять метров и находится под охраной ФСБ. Тем не менее, журналистам удалось узнать, что на территории участка находится три дома, вертолетная площадка, несколько искусственных прудов, искусственная пещера и ледовая арена, предположительно предназначенная для Ночной хоккейной лиги президента. От особняка проходит спецсвязь с государственной резиденцией.
В Сборнике аэронавигационной информации говорится, что полеты над этим участком можно совершать только по согласованию с ФСО, а сама зона называется «запретной».
«Проект» выяснил, что резиденция на Рублевке принадлежит офшору Girard Finance Limited, который зарегистрирован на Британских Виргинских островах. Эта фирма связана с акционером банка «Россия» и одним из учредителей кооператива «Озера» Юрием Ковальчуком, а также бизнесменом Геннадием Тимченко. Оба предпринимателя входят в ближний круг президента России Владимира Путина.