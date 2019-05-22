Российские сотовые операторы начали отменять плату за роуминг в республике Крым
Российские сотовые операторы начали отменять плату за входящие звонки в поездках по России в сетях других операторов. В «Вымпелкоме» («Билайн») сообщили, что с 29 мая такие звонки станут бесплатными для абонентов
Российские сотовые операторы начали отменять плату за входящие звонки в поездках по России в сетях других операторов. В «Вымпелкоме» («Билайн») сообщили, что с 29 мая такие звонки станут бесплатными для абонентов.
Речь идет о национальном роуминге, когда абонент попадает в регион или район, где у его сотового оператора нет сети связи, поэтому абонент обслуживается в сетях других компаний. «Вымпелком», например, не имеет своих сетей в Крыму, Севастополе, некоторых районах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, республики Бурятия, Забайкальского края, сообщает РБК.
Оператор «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) отменит плату за входящие звонки для клиентов, приезжающих в Крым и Севастополь, с 31 мая.
В МТС сообщили, что с 1 июня обнулят стоимость входящих звонков в поездках по России при регистрации в сетях операторов-партнеров, а стоимость других услуг и направлений связи без подключенных опций остается прежней. В первую очередь отмена роуминга касается поездок в Крым.