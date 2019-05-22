Журналисты нашли у тещи главы Крыма квартиру в Москве за 400 млн рублей
Журналисты издания The Insider обнаружили у тещи главы республики Крым Сергея Аксенова квартиру в центре Москвы стоимостью 400 млн рублей. Квартира расположена в доме на Пречистенской набережной
Журналисты издания The Insider обнаружили у тещи главы республики Крым Сергея Аксенова квартиру в центре Москвы стоимостью 400 млн рублей. Квартира расположена в доме на Пречистенской набережной.
Согласно данным Росреестра, Людмила Добрыня является собственником квартиры площадью 234 кв.м. в ЖК Barkli Plaza. В этом же доме жил полковник-миллиардер из МВД России Дмитрий Захарченко, который обвиняется в коррупции.
Квадратный метр в Barkli Plaza на Пречистенке продается по 1,9 млн рублей. для сравнения, средняя зарплата жителя Крыма составляет 28 тысяч рублей.
Главы полуострова Сергей Аксенов задекларировал доход за 2018 год в размере 3 млн рублей. Собственности у чиновника никакой нет. Супруга Сергея Аксенова Елена заработала 13 млн рублей и указала в пользовании дом площадью 577 кв.м., владельцем которого является Людмила Добрыня.
В администрации республики Крым данную информацию пока не прокомментировали.