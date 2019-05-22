Сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале ЧМ с командой США
Сборная России по хоккею одержала победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Братиславе. Россияне обыграли действующих чемпионов мира – шведов со счетом 7:4
Фото: FHR.ru
Сборная России по хоккею одержала победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Братиславе. Россияне обыграли действующих чемпионов мира – шведов со счетом 7:4.
В составе сборной России шайбы забросили Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов.
Российские хоккеисты выиграли все семь матчей группового раунда и вышли в плей-офф с первого места в группе B. В четвертьфинале ЧМ сборная встретится с командой США. Отметим, что американцы в своей группе А заняли четвертое место.