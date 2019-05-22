Депутаты Госдумы разрешили ВИЧ-инфицированным гражданам усыновлять детей
Российским судам при принятии решения об усыновлении рекомендуется учитывать совокупность обстоятельств и руководствоваться в первую очередь интересами ребенка
Депутаты Госдумы 21 мая приняла в окончательном чтении законопроект, который разрешает гражданам с ВИЧ или гепатитом С усыновлять детей-сирот. Новые правила усыновления будут распространяться на семьи, где ребенок уже проживает с родителями с ВИЧ или гепатитом С.
Российским судам при принятии решения об усыновлении рекомендуется учитывать совокупность обстоятельств и руководствоваться в первую очередь интересами ребенка.
Напомним, что соответствующий законопроект был внесен в Госдуму после того, как Конституционный суд разрешил ВИЧ-инфицированной женщине усыновить сироту.