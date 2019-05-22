В тоннеле московского метро застрял поезд. Три станции были закрыты на вход
В московском метрополитене вечером во вторник, 21 мая, были закрыты на вход сразу три станции – «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савеловская». Причиной их закрытия стал застрявший в тоннеле электропоезд с пассажирами
В московском метрополитене вечером во вторник, 21 мая, были закрыты на вход сразу три станции – «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савеловская». Причиной их закрытия стал застрявший в тоннеле электропоезд с пассажирами.
Поезда не ходили от «Парка победы» до «Савеловской» на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом, что привело к скоплению большого числа пассажиров на станциях.
В официальном заявлении столичной подземки говорилось, что угрозы безопасности пассажиров нет, а неисправный поезд был отбуксирован в депо.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что спасатели проверяют информацию о задымлении между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». По предварительной информации, между станциями находится поезд с пассажирами.