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22 мая 00:02

Правоохранительные органы проводят обыски у производителя знаменитого «Вятского кваса»

Правоохранительные органы проводят обыски на кировском пивоваренном заводе «Вятич», который среди прочей продукции производит ставший известным после пресс-конференции президента Владимира Путина «Вятский квас»

Правоохранительные органы проводят обыски у производителя знаменитого «Вятского кваса»

Правоохранительные органы проводят обыски на кировском пивоваренном заводе «Вятич», который среди прочей продукции производит ставший известным после пресс-конференции президента Владимира Путина «Вятский квас». Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по факту незаконных операций с офшорами.

Председатель совета директоров и основной владелец АО «Вятич» Николай Курагин сообщил РБК, что обыски на предприятии начались еще в середине апреля и продолжаются до сих пор. Следователи изъяли документацию, в том числе и спецдекларацию, в которой указываются сведения, попадающие под налоговую тайну.

Бизнесмен рассказал, что визит силовиков на завод связан с перечислением в 2014 году дивидендов кипрской компании Dapetson Global Assets Limited. Иностранное юрлицо, контролируемей владельцем «Вятского кваса», получило дивиденды в качестве одного из учредителей ООО «ТК «Вятич». Ранее в рамках деофшоризации Николай Курагин перевел активы на себя, а в 2017 году кипрская фирма была ликвидирована.

В управлении ФСБ по Кировской области сообщили, что в ходе проверки было установлено, что с сентября по декабрь 2014 года лица из числа руководителей ООО «ТК «Вятич»» совершили валютные операции по переводу более 3,8 млн евро на банковские счета иностранной фирмы, имеющей признаки компании-однодневки. При этом в банк были предоставлены заведомо ложные отчеты об основаниях, целях и назначении валютных переводов.

Николай Курагин связывает визит силовиков на предприятие с попыткой осуществить рейдерский захват некими интересантами.

Адвокат Наталья Никольская заявила, что уголовное дело по факту проведения незаконных операций с офшорами возбуждено в отсутствие события преступления. Защита Николая Курагина также намерена подать в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя УМВД по Кировской области за разглашение налоговой тайны.

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