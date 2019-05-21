Экологи сообщили о вырубке краснокнижных деревьев недалеко от «резиденции патриарха»
Активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу» сообщили о вырубке краснокнижных растений недалеко от предполагаемой летней резиденции предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в Геленджике
Активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу» сообщили о вырубке краснокнижных растений недалеко от предполагаемой летней резиденции предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в Геленджике.
Примерно в полукилометре от «резиденции патриарха» экологи обнаружили незаконную свалку строительных отходов на месте, где росла реликтовая сосна пицундская (входит в Красную книгу России).
По данным «Эковахты по Северному Кавказу», редкие деревья были частично вырублены, а частично засыпаны строительными отходами. При этом для маскировки отходы были покрыты сверху слоем грунта. Высота свалки составляет 20 метров.
По данным Znak.com, в 2015 году Минприроды Краснодарского края передало участок площадью 3,5 гектара Московской Патриархии РРЦ в аренду на 49 лет на условиях безвозмездного пользования.
Экологи не исключают, что в связи с расширением площади строительства будут массово вырубать реликтовые сосны.
Координатор «Эковахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха намерен добиваться возбуждения уголовного дела по факту вырубки краснокнижных растений. «Это не рядовое экологическое нарушение. Ущерб, если он будет объективно посчитан, нанесен значительный. Что дает основания полагать, что лица, организовавшие эту свалку, совершили экологическое преступление», - заявил Рудомаха.