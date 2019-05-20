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20 мая 21:55

Журналисты «Коммерсанта» назвали ситуацию с увольнением коллег давлением на свободу слова

Коллектив газеты «КоммерсантЪ» подготовил обращение к своим читателям по поводу увольнения двух журналистов из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко

Журналисты «Коммерсанта» назвали ситуацию с увольнением коллег давлением на свободу слова

Коллектив газеты «КоммерсантЪ» подготовил обращение к своим читателям по поводу увольнения двух журналистов из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и последующем уходе всех сотрудников отдела политики из солидарности.

Обращение журналистов «Коммерсанта» опубликовали несколько сотрудников редакции в соцсетях. Его подписали 125 корреспондентов.

Журналисты сообщили, что в статье «Спикеров делать из этих людей» использовались сведения и цитаты от анонимных источников. При этом статья полностью отвечала стандартам «Коммерсанта», «который всегда опирается на надежные и проверенные источники». После выхода материала его авторов (Ивана Сафронова и Максима Иванова) премировали за лучшую статью номера.

Однако спустя некоторое время основной акционер ИД «Ъ» Алишер Усманов выразил недовольство по поводу материала (по неподтвержденным данным из-за жалобы самой героини статьи) и потребовал раскрыть источники. При этом закон о СМИ позволяет журналистам не раскрывать личности своих информаторов, если только по данному вопросу нет судебного запроса.

Коллектив «Коммерсанта» считает увольнение своих коллег из-за статьи губительным для редакции и «открытым проявлением давления на свободу слова в России».

При этом  представитель Алишера Усманова заверил, что бизнесмен не имеет отношения к увольнению журналистов и никогда не вмешивается в редакционную политику.

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