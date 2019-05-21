Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро
Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов. Игоря Путина называют двоюродным братом президента Владимира Путина
Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов. Игоря Путина называют двоюродным братом президента Владимира Путина.
Банкир рассказал, что ежедневно через эстонское отделение Danske Bank проходили сомнительные финансовые операции на 20 млн долларов. Всего таким образом было отмыто 230 млрд долларов.
Несколько лет назад Говард Уилкинсон подготовил подробный доклад на эту тему, однако журналисты и правоохранительные органы на него внимания не обратили. Тогда он уехал в Великобританию, а спустя некоторое время сведения об отмывании денег из России были опубликованы в европейских СМИ.
В Danske Bank признали, что эстонский филиал действительно был замешан в отмывании денег. Обвинения по данному делу были предъявлены 18 бывшим сотрудникам, включая бывшего гендиректора Томаса Боргена, сообщает «МБХ медиа».
По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), через эстонский филиал Danske Bank ежедневно совершала переводы на миллионы евро компания Lantana Trade LLP (зарегистрирована в Великобритании). При этом фирма подавала документы о своем неактивном статусе и отсутствии финансового оборота.
Журналисты-расследователи также выяснили, что Lantana Trade LLP была связана с «Промсбербанком», членом правления которого был Игорь Путин.