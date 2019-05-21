Меню
Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
Общество
21 мая 00:02

Сервис ЦИАН разослал своим пользователям рекомендации по защите парков от застройки

Сервис для размещения объявлений направил пользователям письма с рекомендациями, которые должны помочь им в борьбе за сохранение скверов и парков в своих городах

Сервис ЦИАН разослал своим пользователям рекомендации по защите парков от застройки
Фото: Радио Свобода

Сервис для размещения объявлений ЦИАН направил пользователям письма с рекомендациями, которые должны помочь им в борьбе за сохранение скверов и парков в своих городах. Такие советы являются весьма актуальными на фоне массовых протестов в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера, которые уже подхватили жители других городов.

Письмо называется «Скверные» истории. Что не так с застройкой скверов?». В нем описывается ситуация вокруг сквера в Екатеринбурге и похожие истории в других городах. Авторы письма советуют неравнодушным гражданам в первую очередь участвовать в выборах всех уровней, принимать участие в референдумах и публичных слушаниях по разным вопросам, а также «в рамках закона» не давать начинать строительство в сквере или парке. К борьбе за сохранение «зеленой зоны» рекомендуется подключать социальные сети, СМИ, известных людей.

Рекомендации гражданам составлены со ссылкой на градозащитницу Валерию Востокову.

Представитель ЦИАН сообщил «Ведомостям», что пользователи сервиса в результате технического сбоя получили не утвержденную рассылку, где советы экспертов не были «закавычены», поскольку они являются личным мнением.

Материалы по теме
Екатеринбургских студентов предупредили о проблемах из-за участия в акциях против строительства храма
Власти Челябинска решили повременить со строительством часовни в сквере ЮУрГУ из-за протестов
Глава Улан-Удэ приостановил строительство патриотического центра в парке из-за недовольства граждан
Сейчас на главной
Лес рубят – села горят
лесные пожары
Лес рубят – села горят
В Сибири каждый год горят тысячи гектаров тайги. И нынешняя весна не стала исключением. Власти во всем винят жаркую погоду, ветер и отсутствие дождей. А, к примеру, глава регионального управления МЧС Валентин Нелюбов считает, что пожары в Иркутской области распространяются из-за бездействия муниципалитетов
«Это не рядовое экологическое нарушение»
Горячие новости
«Это не рядовое экологическое нарушение»
Активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу» сообщили о вырубке краснокнижных растений недалеко от предполагаемой летней резиденции предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в Геленджике
Кузен президента оказался замешан в отмывании денег
Горячие новости
Кузен президента оказался замешан в отмывании денег
Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов. Игоря Путина называют двоюродным братом президента Владимира Путина
Журналисты «Коммерсанта» назвали ситуацию с увольнением коллег давлением на свободу слова
Горячие новости
Журналисты «Коммерсанта» назвали ситуацию с увольнением коллег давлением на свободу слова
Коллектив газеты «КоммерсантЪ» подготовил обращение к своим читателям по поводу увольнения двух журналистов из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко
Европа отказывается от «грязной» российской нефти
Горячие новости
Европа отказывается от «грязной» российской нефти
Французская компания Total и итальянская Eni перестали перечислять платежи за поставленную российскую нефть. Приостановку оплаты в обеих компаниях объяснили загрязнением российского сырья хлорорганикой
Горячие новости
Мосгордума предложила запретить курить вейпы в общественных местах
Мосгордума подготовила для внесения в Госдуму законопроект, который приравнивает вейпы и кальяны к табачной продукции. В случае одобрения этого документа депутатами федерального парламента, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах
За себя и за коллег
Горячие новости
За себя и за коллег
Специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов увольняются из-за статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Следом за ними уволился весь отдел политики
Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбой в работе банкоматов и мобильного приложения
Горячие новости
Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбой в работе банкоматов и мобильного приложения
По словам клиентов «Альфа-банка», они не могут войти в мобильное приложение, чтобы провести ту или иную операцию. Банкоматы, со слов граждан, также работают некорректно
Депутаты просят Собянина перестать издеваться над троллейбусом
городской транспорт
Депутаты просят Собянина перестать издеваться над троллейбусом
Муниципальные депутаты города Москвы потребовали от мэра Сергея Собянина прекратить кампанию «по планомерному уничтожению троллейбуса в Москве». Под открытым обрещением к градоначальнику стоит 101 подпись мундиципальных депутатов из 44-х районов столицы
Эксперты по безопасности рассказали о новом виде хищения денег клиентов Сбербанка
Горячие новости
Эксперты по безопасности рассказали о новом виде хищения денег клиентов Сбербанка
Эксперты сообщили о росте числа случаев хищения денег граждан с помощью платежных терминалов Сбербанка и объяснили это несовершенством устройств
Горячие новости
УЕФА объявил стоимость билетов на матчи Чемпионата Европы по футболу-2020
УЕФА назвал цены на билеты на матчи Чемпионата Европы по футболу 2010 года. Игры европейского первенства пройдут в 12 городах мира, включая Санкт-Петербург
Герман Греф рассказал об участии сотрудников Сбербанка в мошеннических схемах
Горячие новости
Герман Греф рассказал об участии сотрудников Сбербанка в мошеннических схемах
Герман Греф сообщил, что в его организации не было зафиксировано ни одного случая воровства денег «из вне». Исключение составляют лишь мошенничества, в которых непосредственно участвовали сотрудники банка
В Архангельской области прошли согласованные митинги против московского мусора
Горячие новости
В Архангельской области прошли согласованные митинги против московского мусора
В Архангельске и поселке Урдома в минувшее воскресенье, 19 мая, прошли согласованные митинги против строительства «экотехнопарка» на станции Шиес. Участники протестных акций требовали прекратить стройку
С момента регистрации ВИЧ в России умерли почти 320 тысяч человек
Горячие новости
С момента регистрации ВИЧ в России умерли почти 320 тысяч человек
Если верить информации, которая опубликована на официальном сайте ведомства, на конец прошлого года в РФ проживало чуть более одного миллиона россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция
​Пассажиры против «суперджета»
Горячие новости
​Пассажиры против «суперджета»
Воздушное судно, выполнявшее рейс компании «Аэрофлот» SU 1389, из-за возникших проблем прервало взлет. После этого все 36 пассажиров отказались продолжать полет на этом самолете
Россия заняла третье место на конкурсе «Евровидение» в Израиле
Горячие новости
Россия заняла третье место на конкурсе «Евровидение» в Израиле
Российский исполнитель Сергей Лазарев и со второй своей попытки не смог победить на престижном музыкальном конкурсе. Россия стал лишь третьей, пропустив вперед себя представителей Нидерландов и Италии
Мэр Екатеринбурга одобрил референдум о скандальном строительстве храма в центре города
Горячие новости
Мэр Екатеринбурга одобрил референдум о скандальном строительстве храма в центре города
Подавляющее число горожан, пришедших на встречу с градоначальником активно поддержали референдум с тем, чтобы именно народ решил – сохранить ли сквер или построить храм
Горячие новости
Россияне берут пример с екатеринбуржцев и выходят на митинги против уничтожения скверов
Жители различных регионов России решили последовать примеру защитников сквера из Екатеринбурга и вступить в борьбу за парки и зоны отдыха на своей малой родине. В ближайшие дни как минимум в четырех городах прошли и пройдут акции против застройки скверов