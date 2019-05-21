Сервис ЦИАН разослал своим пользователям рекомендации по защите парков от застройки
Сервис для размещения объявлений направил пользователям письма с рекомендациями, которые должны помочь им в борьбе за сохранение скверов и парков в своих городах
Сервис для размещения объявлений ЦИАН направил пользователям письма с рекомендациями, которые должны помочь им в борьбе за сохранение скверов и парков в своих городах. Такие советы являются весьма актуальными на фоне массовых протестов в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера, которые уже подхватили жители других городов.
Письмо называется «Скверные» истории. Что не так с застройкой скверов?». В нем описывается ситуация вокруг сквера в Екатеринбурге и похожие истории в других городах. Авторы письма советуют неравнодушным гражданам в первую очередь участвовать в выборах всех уровней, принимать участие в референдумах и публичных слушаниях по разным вопросам, а также «в рамках закона» не давать начинать строительство в сквере или парке. К борьбе за сохранение «зеленой зоны» рекомендуется подключать социальные сети, СМИ, известных людей.
Рекомендации гражданам составлены со ссылкой на градозащитницу Валерию Востокову.
Представитель ЦИАН сообщил «Ведомостям», что пользователи сервиса в результате технического сбоя получили не утвержденную рассылку, где советы экспертов не были «закавычены», поскольку они являются личным мнением.