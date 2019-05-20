Компании Total и Eni отказались платить за полученную российскую нефть из-за ее загрязнения
Французская компания Total и итальянская Eni перестали перечислять платежи за поставленную российскую нефть. Приостановку оплаты в обеих компаниях объяснили загрязнением российского сырья хлорорганикой
Французская компания Total и итальянская Eni перестали перечислять платежи за поставленную российскую нефть. Приостановку оплаты в обеих компаниях объяснили загрязнением российского сырья хлорорганикой.
«Почему вообще кто-то должен платить за такую нефть? Строго говоря, это и не нефть вовсе», - сообщил источник Reuters по поводу ситуации с платежами.
Отметим, что российское законодательство предполагает сначала оплату за поставленную нефть, даже если она не соответствует заявленному качеству, а уже потом требовать компенсации.
Напомним, в апреле Белоруссия приостановила транзит российской нефти страны Европы по трубопроводу «Дружба» в связи со снижением качества сырья. Позже в Минске заявили о загрязнении экспортируемой нефти хлорорганикой. В России было возбуждено уголовное дело по факту умышленного загрязнения нефти.
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что «Транснефть» выплатит компенсации всем, кто докажет наличие убытков от плохой российской нефти.