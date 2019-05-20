Мосгордума предложила запретить курить вейпы в общественных местах
Мосгордума подготовила для внесения в Госдуму законопроект, который приравнивает вейпы и кальяны к табачной продукции. В случае одобрения этого документа депутатами федерального парламента, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах
Мосгордума подготовила для внесения в Госдуму законопроект, который приравнивает вейпы и кальяны к табачной продукции. В случае одобрения этого документа депутатами федерального парламента, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах в соответствии с антитабачным законом.
Накануне законопроект о запрете вейпов и кальянов в общественных местах поддержала комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, сообщает агентство «Москва».
К устройствам, имитирующим курение табака, депутаты Мосгордумы предлагают отнести вейпы, электронные сигареты и любые устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания испарительной смеси, т. е. жидкой или твердой субстанции с содержанием никотина либо без него.
Столичные депутаты отметили, что Роспотребнадзор неоднократно сообщал им о вреде курения кальянов, вейпов и похожих устройств. В этой связи на них должны распространяться запреты и ограничения, что и на обычные сигареты.