Журналистов «Коммерсанта» попросили уволиться из-за статьи об отставке Валентины Матвиенко
Специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов увольняются из-за статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Следом за ними уволился весь отдел политики
Специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов увольняются из-за статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации.
Иван Сафронов сообщил в Facebook, что они с коллегой уходят из редакции не по своему желанию, а по решению акционера Алишера Усманова. Миллиардер высказал претензии к статье об отставке Валентины Матвиенко и ее замене Сергеем Нарышкиным (глава СВР).
Максим Иванов в соцсети подтвердил, что причиной увольнения стала «заметка „Спикеров делать из этих людей“, в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации», сообщает Znak.com.
Статья о кадровых перестановках в руководстве верхней палаты российского парламента вышла 17 апреля текущего года.
Позже заместитель главреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов сообщил, что вслед за уходом Сафронова и Иванова издательский дом покинули все сотрудники отдела политики. Это Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская и сам Глеб Черкасов.